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Eskişehir'de FETÖ'nün 5 mahrem imamına 8 yıl 9'ar ay hapis cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.06.2020 17:22 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ'nün 5 mahrem imamına 8 yıl 9'ar ay hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), "askerlerden sorumlu mahrem imamı" oldukları iddiasıyla yargılanan 5 tutuklu sanık, 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 5 tutuklu sanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Son sözlerini söyleyen sanıklar, suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet G, Hakan E, Hakan K, Hasan Y. ve İlyas K'yi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay hapse mahkum ederek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklar, 20 Kasım 2018'deki karar duruşmasında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10'ar yıl hapisle cezalandırılmış, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi dava üzerinde esastan yaptığı incelemede, cezayı fazla bularak dosyanın yerel mahkemeye gönderilmesine karar vermişti.

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