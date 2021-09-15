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Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü iki kişi yakalandı

15.09.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü iki kişi yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen iki firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan K.B'ye yönelik operasyon düzenledi.

Saklandıkları evlerde yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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