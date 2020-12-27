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Eskişehir’de firari hükümlü yakalandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 27.12.2020 14:05 | Son Güncelleme

Eskişehir’de hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği Nezir O.’yu takibe aldı.

Eskişehir’de hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği Nezir O.’yu takibe aldı. Polis ekiplerini fark edip kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet etmek" suçundan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı belirtildi. Firari hükümlü, emniyetteki sorgusunun ardından cezaevine teslim edildi.

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