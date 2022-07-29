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Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

29.07.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "hırsızlık" ve "basit yaralama" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik çalışmaları sonucunda hükümlü E.D'yi yakaladı.

Çeşitli "hırsızlık" suçlarından 17 yıl 6 ay 25 gün, "basit yaralama" suçundan da 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.D, işlemlerinin ardından cezaevi yetkililerine teslim edildi.

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cezaevi Eskişehir

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