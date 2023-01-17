Eskişehir'de gasp, rehin alma ve yaralama sanığına 41 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabahattin Y. (23) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Sabahattin Y. karar öncesi yaptığı son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Can güvenliği nedeniyle suç kastı olmadan hareket ettiğini öne süren Sabahattin Y. şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir cezaevindeyim. Rahatsızlıklarım var, tedavi olamıyorum. Fizik tedavi görebilmem ve tedavilerim için gerekirse elektronik kelepçeyle de olsa tahliyemi istiyorum. Müştekilerle aramda herhangi bir sorun yok. Aram iyidir. Kendileri komşularım olur. Beraat ve tahliyemi istiyorum. Ben bu suçları kasıtlı olarak işlemedim. Askerlik çağım geldi. Askere gidip kendime yeni bir sayfa açmak istiyorum."

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sabahattin Y'nin "konutta veya iş yerinde yağma", "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 41 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

OLAY

Mahmudiye ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan Sabahattin Y, geçen yıl 23 Mart'ta, soğan deposunda çalışan Afganistan uyruklu Mahmut Celali'yi pompalı tüfekle bacağından vurarak yaralayıp kaçmıştı.

Bir süre sonra mahallede Ferit Takan'ı tehdit edip 26 ABV 768 plakalı otomobilini gasbeden Sebahattin Y, ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda çalışan Halit Aladağ'ı rehin alıp bölgeden uzaklaşmıştı.

Jandarma ekiplerince takibe alınan Sabahattin Y, Mesudiye Mahallesi'ne dönerek kahvehanenin önünde bulunan İrfan Poltara'yı da rehin alıp otomobile bindirmişti. Sabahattin Y, kaçışı sırasında Poltara'yı da ayağından silahla yaralamıştı.

Ekiplerin "teslim ol" çağrısına elindeki tüfekle ateş ederek karşılık vermesi üzerine bacağından vurulup yakalanan ve tedavisinin ardından tutuklanan Sabahattin Y. hakkında dava açılmıştı.

