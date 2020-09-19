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Eskişehir’de Gaziler Günü kutlandı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.09.2020 11:53 | Son Güncelleme

19 Eylül Gaziler Günü kutlama törenleri kapsamında Eskişehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma programı düzenlendi.Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığının Atatürk Anıtına sırasıyla çelenklerin sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

19 Eylül Gaziler Günü kutlama törenleri kapsamında Eskişehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunma programı düzenlendi.
Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şube Başkanlığının Atatürk Anıtına sırasıyla çelenklerin sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Günün anlamını belirten konuşmayı yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Özkütük, "Anadolu’da çakan milli mücadele kıvılcımları Sakarya’da, Dumlupınar’da alev topuna dönüşerek bir volkan gibi patlamıştır. Anadolu halkının ölüm-kalım mücadelesi olan ve yokluktan var edilen bir ordu ile gerçekleştirilen Sakarya Meydan Muharebesi, Anadolu’nun karanlık günlerini aydınlığa dönüştürerek bugünün hür ve bağımsız Türk Cumhuriyeti’nin yolunu açmıştır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk ordusu Yunan ordusunu Polatlı yakınlarında, Sakarya’da 22 gün 22 gece süren, dünyanın en uzun ve en kanlı meydan muharebesinde yenerek bozguna uğrattı. Çareyi kaçmakta bulan Yunan ordusu bir sene sonra Dumlupınar’da aynı akıbete uğratılarak topraklarımızdan tamamen atıldı. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aramızdan ayrılan tüm gazilerimizi ve vatan uğrunda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olanlara da sağlık ve esenlikler diliyorum" diye konuştu.
Öte yandan, törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ertuğrul Özkütük, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Şahin, mülki ve askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı.

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Eskişehir Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

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Sabah
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Öğle
12:57
İkindi
16:24
Akşam
19:08
Yatsı
20:26
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