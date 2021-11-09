Eskişehir'de görevli olduğu sitede yangın çıkaran zanlı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de görevli olduğu sitedeki 11 katlı binada yangın çıkardığı iddiasıyla hakkında iki kez işlem yapıldıktan sonra serbest bırakılan şüpheli savcının itirazı üzerine tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, yangını, apartmandaki şikayetler nedeniyle işten çıkarılan kapıcı Yunus Emre A'nın kasten çıkardığı tespit edildi.

Yakalanıp gözaltına alınan Yunus Emre A, ifadesinin ardından "kasten yangın çıkarma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ile halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre A, savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yunus Emre A'nın apartmandaki yangın söndürme sistemini ve su vanalarını kapattığının belirlenmesi üzerine yeniden gözaltına alınarak ikinci kez adliyeye sevk edildi. Şüpheli, bu kez de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yürüten savcı, Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği adli kontrol kararına itiraz etmesi üzerine hakkında tutuklama kararı çıkarılan şüpheli Yunus Emre A, polis ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

- Olay

Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan sitede geçen cumartesi gecesi yaklaşık 200 kişinin yaşadığı 11 katlı binanın çatı katında yangın çıkmıştı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, binanın çatı katında hasara yol açmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangını kasten çıkardığı iddia edilen site görevlisi Yunus Emre A'yı iki kez gözaltına almıştı.



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