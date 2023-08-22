Eskişehir'de hafta sonunda gökyüzü Türk Hava Kurumunun festivaliyle şenlenecek

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, festivalde SOLOTÜRK, Çelik Kanatlar, Emniyet Havacılık, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösteri uçuşlarına yer verilecek, ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Baş Test Pilotu Murat Özpala'nın HÜRKUŞ'la havalanacağı bildirildi.

İlçede 925 dönüm alanda kurulu THK İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde 26-27 Ağustos'ta yapılacak Havacılık Festivali'nde görsel şölenin yanı sıra havacılık sevdalıları gönüllerince eğlenme imkanı bulabilecek.

Festivalde, yarışmalar, hava gösterileri, halk uçuşları, konserler gibi birçok etkinlik ile iki gün boyunca ücretsiz kamp yapma imkanı sunulacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen THK (Çağrı Heyeti) Başkanı Ali Yüksel, bu önemli buluşmaya bütün havacılık tutkunlarını davet etti.

Havacılık tutkunları için birbirinden güzel ve heyecanlı gösteri uçuşları, halk uçuşları gerçekleştireceklerini, yamaç paraşütü, yelken kanat, balon, planör, model uçak, ultra light, planör, model roket, gyrocopter gibi çok hafif motorlu hava araçlarıyla gösteriler sunulacağını aktaran Yüksel, şu ifadeleri kullandı:

"Havacılık Festivali'ne 200'e yakın hava aracı ile 250 pilotun katılmasını bekliyoruz. Festivalde, jandarmamızın çok kıymetli gösteri ekibi Çelik Kanatlar, milletimizin kalbinde apayrı bir yeri olan SOLOTÜRK ile Türkiye'nin ilk kadın sivil profesyonel akrobasi pilotu Semin Öztürk, eğitim uçağımız TAI-TUSAS HÜRKUŞ gösterisinin yanı sıra çeşitli müzik grupları da yer alacak. Böyle bir festivale ikinci kez ev sahipliği yapmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizim için önemli bir festival, imkanlar ölçüsünde ve hava şartları uygun olduğunca da isteyen herkesi uçurmaya çalışacağız."

