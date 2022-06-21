Eskişehir'de hasat döneminin ilk mahsulü arpa, borsaya getirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 2022 hasat sezonunun ilk mahsulü arpa, sembolik olarak kilogramı 60 liradan satıldı.

Eskişehir Ticaret Borsası'nda (ETB) yılın ilk mahsulü arpanın getirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

ETB Başkanı Ömer Zeydan, etkinlikte yaptığı konuşmada, yeni harman sezonunun üretici, tüccar ve sanayicilere, borsaya ve millete hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'de tarımsal ürün üreten çiftçilere bereketli bir hasat yılı dileyen Zeydan, "Tarımdan asla vazgeçilemeyeceğini, tarımın her koşulda, bedeli ne olursa olsun desteklenmesi gerektiğini, dünyada bir gıda krizi olduğunda kendi kendine yeten ülkelerin dünya piyasalarında söz sahibi olabileceğini, Türkiye'nin tarımsal potansiyelinin de hem kendini doyurabilecek hem de dünyadaki bazı ürünlerde söz sahibi olabilecek yani piyasa ve politika yapabilecek düzeyde tarımsal potansiyelimizin olduğunu biliyoruz, buna inanıyoruz. Çiftçimiz kazanmalı ki bir karış toprağımız bile boş kalmasın." diye konuştu.

Tepebaşı ilçesi Danişment Mahallesi'nden 500 kilogram arpa getiren çiftçi Hasan Ege de borsaya ilk mahsulü ulaştırmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Dua edilerek başlanan açık artırmada, 2022 hasat sezonunun ilk mahsul arpası Duranlar Tarım tarafından sembolik olarak kilogramı 60 liradan alındı.

Firma sahibi Murat Duran ve çiftçi Hasan Ege'ye, ETB ve ziraat odalarının temsilcileri tarafından plaket ile hediyeler verildi.

İlk mahsul arpa, kurban kesiminin ardından açık artırmayı kazanan firmaya teslim edildi.



