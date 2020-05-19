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Eskişehir'de hasta, çocuk ve yaşlılara sıcak hava uyarısı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 19.05.2020 11:16 | Son Güncelleme

Eskişehir'de hasta, çocuk ve yaşlılara sıcak hava uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, kronik hastalığı olanlar ile çocuk ve yaşlılara, bugün ve yarın yaşanacak sıcak hava nedeniyle dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte 15 Mayıs Cuma günü ölçülen 35,3 derecelik sıcaklığın, 1935 yılından bu yana mayıs ayında ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu kaydedildi.

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik bölgesindeki sıcak hava dalgasının, yarın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettireceği belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"21 Mayıs Perşembe gününden itibaren ise bölgemizin kuzeybatı kesimlerden başlayarak serin ve yağışlı sistemin etkisi altına gireceği ve hava sıcaklıklarının kademeli olarak düşerek mevsim normallerine ineceği beklenmektedir.

19 ve 20 Mayıs'ta vatandaşlarımızın özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile çocuk ve yaşlılarımızın, aşırı sıcak havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları ve güneş ışığının dik geldiği saatlerde açık havada bulunmamaları, sağlıkları açısından önem arz etmektedir."

Tarımla uğraşanlar da ürünlerini ve çiftlik hayvanlarını sıcak havanın olumsuz etkilerinden korumaları için tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

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Odunpazari
Kaymaz Eczanesi
Odunpazari
Kural Eczanesi
Tepebasi
Neşet Eczanesi
Tepebasi
Nuralp Eczanesi
Odunpazari
Meriç Eczanesi
Odunpazari
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