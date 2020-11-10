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Eskişehir’de HES kodu eşleştirme kuyruğu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.11.2020 16:00 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Eskart’larını HES koduyla eşleştirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında 20 Kasım itibariyle toplu taşımada HES kodunun zorunlu hale geldiğini duyurdu.

Eskişehir’de HES kodu eşleştirme kuyruğu

Eskişehir’de Eskart’larını HES koduyla eşleştirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında 20 Kasım itibariyle toplu taşımada HES kodunun zorunlu hale geldiğini duyurdu. Vatandaşların toplu taşıma hizmetinden faydalanabilmeleri için Hayat Eve Sığar mobil uygulaması, e-Devlet veya SMS yoluyla alacakları süresiz HES kodlarını Eskart’ları ile eşleştirmeleri gerekiyor. Ancak bazı vatandaşlar sistemde yaşanan hatalar ve tıkanmalar, bazı vatandaşlar da internet kullanımını bilmediği için eşleştirmeyi gerçekleştiremedi. Eşleştirmede sorun yaşayan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesinin belirlediği sabit noktalarda uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşların bu uzun kuyruklarda pandemi kurallarına da uymadığı gözlendi. Vatandaşlar belediyeden internet üzerinden yapılan eşleştirme sisteminin tam randımanlı çalışır hale getirilmesini ve sabit noktaların artırılmasını istedi.

Eskişehir’de HES kodu eşleştirme kuyruğu

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