YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

11.03.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de hırsızlık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Yenikent Mahallesi'ndeki Kent Ormanı'nda faaliyet gösteren büfe, kır kahvesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın gözetleme evi ile Yukarıçağlan Mahallesi'ndeki bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezindeki belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ford Otosan yerli şanzıman ve elektrikli araçta vites yükselttiFord Otosan yerli şanzıman ve elektrikli araçta vites yükseltti
Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyorUkrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan nevruz etkinliğine ilişkin açıklama:HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan nevruz etkinliğine ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:47
Sabah
07:09
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:07
Yatsı
20:24
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bal hakkında bilmeniz gerekenler burada

Bal hakkında bilmeniz gerekenler burada

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Görmezden gelmeyin! Kokuyu aldığınız an...

Görmezden gelmeyin! Kokuyu aldığınız an...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.