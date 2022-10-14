YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı

Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı

14.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince durdurulan araçtaki biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 2 gram eroin, 2 tabanca ile bu silahla ait fişekler ele geçirildi.

Ekiplerin incelemesinde "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandıklarını ortaya çıkan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eskişehir'de çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldüEskişehir'de çayda boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısındaSivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında
GÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandıGÜNCELLEME - Beylikdüzü'nde komşusunu öldürüp kızını da yaralayan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu hırsızlık operasyon zanlı

Eskişehir Namaz Vakitleri 14 Ekim Cuma

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
12:49
İkindi
15:56
Akşam
18:28
Yatsı
19:46
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Pazardan evinize zehir taşıyorsunuz: Ölüm saçıyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Ölümle karşı karşıya

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

60 yaşından sonra terminatör oldu! Baklavalarını böyle sergiledi

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçirenler bayılıyor! Büyük kolaylık ve konfor sunuyor...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.