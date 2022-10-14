Eskişehir'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli uyuşturucu operasyonunda yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de "hırsızlık" suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akpınar Mahallesi'nde bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Jandarma ekiplerince durdurulan araçtaki biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada 2 gram eroin, 2 tabanca ile bu silahla ait fişekler ele geçirildi.

Ekiplerin incelemesinde "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan arandıklarını ortaya çıkan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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