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Eskişehir'de ihaleye fesat karıştırma davasının yeniden görülmesine devam edildi

25.11.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in de aralarında olduğu 22 sanığın yargılandığı davada keşif yapılması ve bilirkişi raporu düzenlenmesine karar verildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların tutuksuz yargılandıkları davanın, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Büyükerşen ve diğer 21 sanık ise duruşmaya katılmadı.

Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtların okunmasının ardından mahkeme heyeti, taraf avukatlarına söz verdi.

Hazine avukatı, yeniden keşif günü belirlenmesini ve sanıkların bir dahaki celsede hazır edilmesini, ayrıca mahkeme heyetine sundukları soruların sanıklar tarafından yanıtlanmasını talep etti.

Sanıkların avukatları ise mahkeme heyetine sunulan sorulara itirazda bulunarak, bunların sanıklara yöneltilmesiyle ilgili bilirkişi raporunun beklenmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bozma sonrası aşamada bulunulmasından dolayı sorular ve sanıkların duruşmaya getirilmesi taleplerinin reddine, keşif yapılması ve bilirkişi raporu düzenlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşmayı takip eden AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, gazetecilere, keşfin ocak ayında, sonraki duruşmanın ise mart ayında yapılacağını söyledi.

Bu davanın şikayetçisi, ihbarcısı olarak yargılamayı takip etmeyi sürdüreceklerini belirten Çalışkan, "Sayın mahkemenin dosya içeriği karşısında doğru, yerinde karar vereceğine inanıyoruz." dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Üst mahkemeye itirazlar sonrası 5 kişi tahliye edilmişti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "sanık" sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan altışar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına hükmetmişti. Eksik inceleme nedeniyle ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosya, 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmişti.

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