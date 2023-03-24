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Eskişehir'de "ihaleye fesat karıştırma" davasının yeniden görülmesine devam edildi

24.03.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

skişehir Büyükşehir Belediyesi'nde bazı ihalelere fesat karıştırdıkları ve kamu zararına neden oldukları iddiasıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve diğer sanıkların tutuksuz yargılandıkları davanın, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülmesine devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "edimin ifasına fesat karıştırma" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Büyükerşen'in de aralarında olduğu tutuksuz 22 sanık katılmadı. Taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişilerin talep ettiği 8 ihale ile ilgili yapılan Sayıştay denetim raporlarının Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden temin edilerek bilirkişi heyetine teslimine hükmetti.

Bilirkişi heyetine talepleri doğrultusunda 2 ay ek süre veren ve bu heyetin raporunun beklenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 28 Ocak 2013'te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu, resmi belgede sahtecilik yapıldığı yönündeki şikayet üzerine başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden 5'i tutuklanmıştı. Üst mahkemeye itirazlar sonrası 5 kişi tahliye edilmişti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 10 Temmuz 2013'te 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "sanık" sıfatıyla savunma vermişti. Mahkeme heyeti, 11 Şubat 2015'te Büyükerşen ve diğer sanıkların beraatine, dosyalardan birinde adı geçen K.A, İ.H.Y, M.E, Y.K, K.O. ve M.R.E'ye "ihaleye fesat karıştırma" suçundan altışar bin lira adli para cezası verilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinin Büyükerşen ve diğer sanıklar hakkında verdiği beraat kararının bozulmasına hükmetmişti. Eksik inceleme nedeniyle ve bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için dosya, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderilmişti.

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