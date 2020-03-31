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Eskişehir’de ihracat da ithalat da arttı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 31.03.2020 11:56 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada; 2020 yılın şubat ayında Eskişehir’de ihracatın da ithalatın da arttığı belirtildi.Yapılan açıklamada, Eskişehir’de şubat ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 5,3 artarak 87 milyon 805 bin dolar, ithalat ise yüzde 12,1 artarak 69 milyon 890 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade edildi.Ayrıca ülke genelinde ise, şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bir açıklamada; 2020 yılın şubat ayında Eskişehir’de ihracatın da ithalatın da arttığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, Eskişehir’de şubat ayında, 2019 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 5,3 artarak 87 milyon 805 bin dolar, ithalat ise yüzde 12,1 artarak 69 milyon 890 bin dolar olarak gerçekleştiğini ifade edildi.
Ayrıca ülke genelinde ise, şubat ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 9,8 arttı.

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Odunpazari
Gözde Eczanesi
Tepebasi
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