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Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 02.03.2020 10:55 | Son Güncelleme

Eskişehir'de iki FETÖ sanığına hapis cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle iki sanık hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün emniyet yapılanmasında yer aldığı iddia edilen tutuksuz sanık Mehmet Ö. ile avukatı katıldı.

Suçlamaları reddeden sanık, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ö'yü "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.

Aynı mahkemedeki başka bir davada ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve örgütün sözde "bölge talebe sorumlusu" belirtilen tutuksuz sanık Adem Ö'ye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dava FETÖ Örgüt

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