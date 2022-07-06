Eskişehir'de iki valizin astarlarının içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Eskişehir-Bursa kara yolu ile kent merkezinde gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait iki valizin astarlarının içine zulalanmış 2 kilo 666 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan U.A, N.G. ve S.G.M. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. O.U. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



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