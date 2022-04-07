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Eskişehir'de ilkokul öğrencileri 500 fidanı toprakla buluşturdu

07.04.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de ilkokul öğrencileri 500 fidanı toprakla buluşturdu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Türkiye, Litvanya, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, İspanya ve Portekiz ortaklığıyla yürütülen "Orman Elimizdeki Tohumdan Başlar" adlı e-Twinning projesi kapsamında öğrenciler 5 bin fidan dikti.

Projeye dahil olan Reşat Benli, 100. Yıl Şehit Serdar Ege, Ticaret Borsası, Ahmet Olcay ve Gazi ilkokullarından 170 öğrenci, Kanlıpınar mevkisinde düzenlenen "Fidan Dikim Festivali"nde çam ve meşe fidanlarını toprakla buluşturdu.

Projenin koordinatörü, Reşat Benli İlkokulunda sınıf öğretmeni Sümeyra Gülmüş, AA muhabirine, projeyle dünyaya ve insanlığa faydası olan ormanların önemini anlatmayı ve ormanları korumak için çözüm yolları ortaya koymayı amaçladıklarını söyledi.

Doğa gezileri yaptıkları proje kapsamında ağaç tohumları topladıklarını belirten Gülmüş, "Tohumları çimlendirip gelişimlerini izledik. Doğada sanat etkinlikleri de düzenledik. Çevre konulu posterler hazırlayıp videolara çektik. Ormanları koruma konusunda çevrede farkındalık oluşturduk. 6 ay süren projenin sonunda Fidan Dikim Festivali düzenledik. Öğrencilerimizin fidan dikmeyi öğrenmelerini amaçlıyoruz." dedi.

100. Yıl Şehit Serdar Ege İlkokulu sınıf öğretmeni Emel Çakar ise projeyi fidan dikimiyle sonlandırdıklarını kaydetti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 Şubat 2018'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'nin eşi Dilek Ege'nin de katıldığı etkinlikte öğrencilere, öğretmenleri ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeli yardımcı oldu.

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