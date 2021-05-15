Eskişehir'de jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sokak hayvanlarının beslenebilmesi için bayram süresince kent genelinde yaklaşık 5 ton mama dağıttı.

Jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi, onlara şefkat gösterdi.

Sokak hayvanlarına su ve mama verilmeye devam edileceği belirtildi.



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