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Eskişehir'de jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı

15.05.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de jandarma ekipleri bayram süresince sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıttı

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sokak hayvanlarının beslenebilmesi için bayram süresince kent genelinde yaklaşık 5 ton mama dağıttı.

Jandarma ekipleri karşılaştıkları sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi, onlara şefkat gösterdi.

Sokak hayvanlarına su ve mama verilmeye devam edileceği belirtildi.

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