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Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

22.07.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, trafik sorumluluk bölgesindeki kara yollarında havadan denetim yaptı.

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak, gabari dışı yük taşımak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı ve tehlikeli şerit değiştirme ile takip kurallarına uymamak gibi ihlallerden 25 araç sürücüsüne 6 bin 460 lira idari ceza uygulandı.

Denetimde 3 araç da trafikten men edildi.

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Eskişehir jandarma

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