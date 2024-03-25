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Eskişehir'de kablo çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA AA
25.03.2024 14:24
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir iş yerinden kablo çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Kanlıpınar Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 130 metre kablo, jeneratör, 4 matkap ve 3 elektrikli testere ile muhtelif tamir aletlerinin çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışma sonucunda, sanayi sitesinde iş yeri olan 3 zanlının, kendilerine tamir amacıyla bırakılan araçla hırsızlığı gerçekleştirdikleri ve çaldıkları malzemeleri kendi evlerinde sakladıkları tespit edildi.

Jandarma tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Olayda çalınan malzemeler zanlıların evlerinde bulunarak, sahibine teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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