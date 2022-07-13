Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 59 bin 240 dal sarılmış sigara, 106 bin 600 dal makaron ile 127 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

