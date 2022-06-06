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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

06.06.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 5 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Zanlıların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 kompresörlü sigara sarma makinesi, 57 bin 160 dal sarılmış sigara, 612 bin 800 boş makaron, 287 kilogram tütün, 24 sahte tütün ambalajı, 1 tabanca ile 1 av tüfeği el geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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