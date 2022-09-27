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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

27.09.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, devletin vergi kaybının önlenmesi, haksız kazancın engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacı ile kaçak tütün ve tütün ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 259 bin dal boş makaron, 14 bin 340 dal sarılmış sigara ile 9 bin 207 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gözaltı kaçak sigara operasyon

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