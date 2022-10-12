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Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

12.10.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin düzenlediği kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskınlar yaptı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 97 bin dal boş makaron, 32 bin 400 dal sarılmış sigara ile gümrük kaçağı oldukları belirlenen 391 paket sigara, 15 elektronik nargile, 40 matkap ve 10 araç lastiği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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