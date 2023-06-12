Eskişehir'de kadının pencereden düşerek ölümüne ilişkin yargılamasına devam edildi

Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu sanık Yılmaz S. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Eskişehir Adalet Sarayı'ndaki Adli Görüşme Odası'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan Zerin Kılınç'ın kızı A.Ç. (13), şu ifadeleri kullandı:

"Sanık ile 3 ay boyunca aynı evde birlikte kaldık. Annem, Yılmaz'dan korkuyordu. Annem çok neşeliydi, hayatı seviyordu. İntihar edebilecek biri değildi. Ben, sanıktan annem korktuğu için korkuyordum. O evdeyken odamdan çıkmıyordum. Sürekli bağırarak konuşuyordu. Evin içinde annemle telefonla konuşmak zorunda kalıyordum. Korkumdan annemin yanına gidemiyordum. Annemi çok kısıtladığını düşünüyorum. Önceden annem benimle çok sık vakit geçirirdi. Sanığın bana karşı olumsuz bir davranışı olmadı. Annem uyuşturucu madde, alkol kullanmazdı. O kişi eve geldiğinden beri evde alkol şişeleri görmeye başlamıştım. Şikayetçiyim, ceza almasını istiyorum."

"SUÇUM VARSA CEZAMI ÇEKMEK İSTİYORUM"

Tutuklu sanık Yılmaz S. ise savunmasında, "13 yaşında bir kız çocuğu, annesini kaybetti sonuçta. Bazı noktalarda yönlendirildiğini düşünüyorum. Olayın ivedi bir şekilde aydınlatılmasını istiyorum. Ne kadar kamera kaydı, tanık varsa getirilmesini istiyorum. Suçum varsa cezamı çekmek istiyorum." diye konuştu.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Zerin Kılınç'ın avukatı Ahmet Seyhan ise yargılamanın ana konusunun kadın cinayeti olduğunu kaydetti.

Kılınç'ın düşme açısına dikkati çeken Seyhan, şöyle konuştu:

"Düşme açısının nasıl olduğunu, en başından beri söylüyoruz. Bilimsel olarak bunların açıklanması gerekiyor. Sebebi ise doğrudan itme olduğunu düşündüğümüz için ve düşme açısında bir tutarsızlık olduğu ve sanığın beyanında çelişkiler olduğu için bizim burada mahkeme tarafından uzman görüşüne başvurulması, uzman mütalaası sunulması için tarafımıza süre verildi. Zaten bir çelişki var. Bizler de bu çelişkiyi kendimiz raporlarla, bilimsel çalışmalarla bitireceğiz ve sanığın en ağır şekilde, indirimsiz şekilde ceza almasını sağlayacağız. Şu an uzman görüşü raporu için Şule Çet davasında ve birçok davada görev almış uzman görüşünde mütalaasında bulunmuş, doktorlar ve adli tıpçılar bu dosyayı inceliyor."

Zerin Kılınç'ın annesi Telli Özokçu, babası Dede Kılınç ve kız kardeşi Aysun Kılınç da sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Yılmaz S'nin tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

OLAY

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde, 21 Haziran 2022 akşamı bir apartmanın ikinci kat penceresinden düşen, bir çocuk annesi Zerin Kılınç, kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Kentteki bir giyim mağazasında satış görevlisi olan Kılınç'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan erkek arkadaşı Yılmaz S, polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Kadının ailesinin başvurusu üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatılmış, yeniden gözaltına alınan Yılmaz S, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zerin Kılınç'ın ölümüne ilişkin, tutuklu sanık Yılmaz S. (34) hakkında hazırlanan iddianame 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, sanık Yılmaz S'nin, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

