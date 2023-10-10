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Eskişehir'de "Kafes" operasyonu soruşturmasında 18 kişi tutuklandı

10.10.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'deki organize suç örgütüne yönelik "Kafes" operasyonu soruşturmasında 18 kişi tutuklandı.

Eskişehir'de "Kafes" operasyonu soruşturmasında 18 kişi tutuklandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 12 zanlı ile başka suçlardan tutuklu bulunan aralarında örgütün elebaşı ve üyelerinin bulunduğu 9 kişi adliyeye getirildi.

Eğlence yerlerinde sözde koruma ve güvenlik hizmeti sağlama adı altında halkın huzurunu bozdukları, kurdukları organize suç örgütüyle yasa dışı yöntemler kullanarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 21 kişi, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başka suçlardan tutuklu 9 kişi hakkında bu soruşturma kapsamında da tutuklama kararı verildi.

- Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

Operasyon kapsamında Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Özel Harekat destekli çalışma yapılmış, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ayrıca, organize suç örgütünün elebaşının da aralarında olduğu 9 kişinin başka suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlenmişti.

"Kasten yaralama, tehdit, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, mala zarar verme, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" gibi çok sayıda suça karıştıkları tespit edilen zanlıların adreslerinde, işlenen suçlarda kullanılan 6 ruhsatsız tabanca, 72 fişek, pala tabir edilen iki kesici alet, 6 tabanca şarjörü ve bir bıçak ele geçirilmişti.

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