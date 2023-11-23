Eskişehir’de kampüsten hayran bırakan sonbahar manzaraları

Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte ağaç yapraklarının büründüğü renk adeta kendine hayran bırakıyor. Bu dönemde oluşan manzaraları adeta kartpostallara taş çıkarıyor. Kentte bulunan 3 üniversitenin kampüsleri de sonbaharın renklerine bürünmüş durumda. Anadolu Üniversitesi’nin Yunus Emre Kampüsü, Osmangazi Üniversitesi’nin Meşelik Kampüsü ve Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin 2 Eylül Kampüsü’nde oluşan manzaralar öğrenciler başta olmak üzere orada bulananlara adeta huzur veriyor. Gençler eşsiz sonbahar manzaralarını fotoğraflamayı ihmal etmezken, bu kareler sık sık sosyal medyada paylaşılıyor. Sınav döneminde olan öğrenciler sonbahar havası eşliğinde ders çalıştığı gözlendi.

“KARTPOSTALLIK RESİMLER ÇIKIYOR”

Osmangazi Üniversitesi’nde Ziraat Mühendisliği öğrencisi olan Eren Gürkan, Meşelik Kampüsü’nün manzarasıyla alakalı, “Ağaçlar yapraklarını dökmeye başlıyor. Haliyle bu da bize güzel bir görüntü sunuyor. Kartpostallık resimler çıkıyor. Yapraktan güzel bir ses çıkıyor. Ben de fotoğraf çektim. Hikâye atmayı düşünüyorum. Ağaçlardan bazıları atkestanesi. Meşe ağaçları var, çalılar var. Çalılardan bazıları ateş dikeni meyvesi veriyor. Söğüt ağaçları, çam ağaçları da var. Şu an bunları görüyorum” ifadelerini kullandı.

“EN SEVDİĞİM MEVSİM SONBAHAR”

Anadolu Üniversitesi’nde Matematik bölümü 4. sınıf öğrencisi Alkın Ünal ise, “Ben yaprakların bu görüntüsünden memnunum. Hatta onların toplanmaması gerektiğini düşünüyorum. Manzara çok hoşuma gidiyor. Güzel fotoğraf olduğu zaman arka planda sonbahar teması oluyor. En sevdiğim mevsim sonbahar. Ben o görüntüyü seviyorum. Yaprakların toplanmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Doğa halleder diye düşünüyorum ”dedi.

Teknik Üniversite’nin 2 Eylül Kampüsü’nde öğrenim gören Emre Taşdemir ise şöyle konuştu;

"Buradaki ortam çok güzel. Vizeler yaklaştı. Sonbahar eşliğinde vizelere çalışıyoruz. Sonbahar ile ilgili biz de sosyal medyada paylaşım yapıyoruz. İnsanın içi kaynıyor, cıvıl cıvıl ortam. Ağaçların bol bol fotoğrafını çekiyoruz."

