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Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

21.06.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazada 1 kişi de yaralandı

Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Numanoluk Mahallesi yakınında Seyit Ahmet T. idaresindeki 66 ABG 338 plakalı kamyon ile Davut Tekin'in kullandığı 26 AEZ 681 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Huri Sevinç ise yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Seyit Ahmet T. gözaltına alındı.

Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

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