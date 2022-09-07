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Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

07.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de kamyonun çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kamyonun önünde seyreden otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çetin Y'nin kullandığı 06 CAP 842 plakalı kamyon Eskişehir-Ankara kara yolu Sivrihisar ilçesi yakınlarında aynı istikamette seyreden Mert Kara (25) idaresindeki 16 NPF 64 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Kara ile arkadaşları Kerim Fırat, Bora Aksoy (19) ve Yasin Yanardağ (26) yaralandı.

İtfaiyenin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sivrihisar ve Eskişehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Kerim Fırat, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kamyon sürücüsü Çetin Y, ifadesi alınmak üzere Sivrihisar Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Eskişehir Sivrihisar kaza

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