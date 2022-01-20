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Eskişehir'de kar sonrası "beyaz kareler"

20.01.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kar sonrası "beyaz kareler"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kar yağışı sonrası kentin tarihi ve turistik bölgelerinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

Türk Dünyası Vakfı tarafından yaptırılan ve Türk coğrafyasındaki yaklaşık 33 mimari eserin minyatürlerinin bulunduğu "EsminyaTürk"teki eserler, kar sonrası güzel enstantenelere konu oldu.

Ziyaretçiler, Selimiye Camii, Çifte Minareli Medrese, Divriği Ulu Camii, Diyarbakır Ulu Camii ile Ahlat Ulu Kümbet'in yanı sıra Orkun Abideleri, Mostar Köprüsü gibi eserlerin de yer aldığı ''EsminyaTürk''te fotoğraf çekti.

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Anahtar Kelimeler:
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