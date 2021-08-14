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Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları sürdürülüyor

14.08.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları sürdürülüyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaybolan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Salih Güngör'ün bulunması için arama kurtarma ekiplerince yürütülen çalışmalar 6. gününde devam ediyor.

71 Evler Mahallesi'nde oturan Salih Güngör'ün bulunması için polis ve jandarmanın yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, OBAK, Büyük Ayı ve çeşitli kuruluşların arama kurtarma ekipleri, Eskişehir-Ankara kara yolundaki Kanlıpınar Göleti ve Rekreasyon Alanı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar, insansız hava araçlarının da desteğiyle yapılıyor.

Kayıp gencin ağabeyi Sezer Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi kardeşinin, kendi halinde iyi bir insan olduğunu söyledi.

Evden 9 Ağustos sabahı "İşe gidiyorum." diyerek ayrılan kardeşinden bir daha haber alamadıklarını ifade eden Güngör, "Onu çok seviyoruz. Bulunması için dua ediyoruz. Onunla iyi bir kardeştik. Şu ana kadar bir gelişme olmadı. Ümidimiz, bir an önce kardeşimin bulunması. Bizleri yalnız bırakmayan insanlara teşekkür ediyorum." dedi.

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