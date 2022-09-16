Eskişehir'de kayıp Iraklı genç kızın öldürüldüğü iddiasıyla 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de geçen yıl eylül ayında kaybolan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abbood'u evinde öldürüp cesedini parçalara bölerek mahalledeki çöp konteynerlerine attığı iddia edilen tutuklu sanık ile ona yardım ettikleri iddia edilen tutuksuz 4 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Irak uyruklu tutuklu Amjed M.M. (28), tutuksuz sanıklardan kardeşi Asaad M.M'nin yanı sıra Sally'nin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar Irak uyruklu Sarhan S.A, Ameer M.M. ve firari Hasan Ali A. ise mahkemeye gelmedi.

Söz verilen tanık G.K. olayın olduğu binanın yakınında ikamet ettiğini aktararak "Birden bir çığlık sesi duydum. Boğuk bir çığlık sesiydi. O sesi unutamıyorum. Polisi aramak için telefonu elime aldım fakat ses kesilince aramadım. Halen polisi aramadığım için vicdan azabı çekiyorum." dedi.

Sanık Amjed M.M. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

- Olay

Eskişehir'de 2 Eylül 2021'den itibaren haber alınamayan Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un (19) kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, yurt dışına kaçmaya çalışan Amjed M.M. Kırklareli'nde, ona yardım ve yataklık ettikleri öne sürülen kardeşi Asaad M.M. ve arkadaşı Ammeer M.M. ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandıklarını evlerde yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

Polis ekipleri, yaklaşık 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip çok sayıda kişinin ifadesine başvurmuştu. Kent merkezindeki kanalizasyon, metruk binalar, park ve bahçelerin yanı sıra Porsuk Çayı ile kent çöplüğünde yapılan aramalardan herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

İddianamede, cinayet sanığı Amjed M.M. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması, ona yardım ettikleri iddia edilen tutuksuz sanıklar kardeşi Asaad M.M, arkadaşları Ammeer M.M, Sarhan S.A. ve Hasan A.A'nın ise "suçluyu kayırma" iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

