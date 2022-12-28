Eskişehir’de kent merkezinde görülen tavşan şaşırttı

Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Doğruer Sokakta bulunan tavşan görenleri şaşırttı. Görünüşünden evcil bir tavşan olduğu anlaşılan sevimli hayvanın korkarak bir köşeye sindiği görüldü. Soğuktan etkilenen ve yoğun akan trafikteki araçlardan korkan tavşan, uzun süre bulunduğu noktadan ayrılmadığı görüldü.

Bakımlı oluşundan daha önce evde beslendiği ve sokağa bırakıldığı düşünülen talihsiz hayvanın sahiplerinin bulunması için sosyal medyada ilan yayınlandı.

Tavşanın ilanını yayınlayan Merve Morkoyun, hayvanın durumu hakkında, “Tavşan, saat akşam 10 sıralarında Doğruer Sokak civarlarında karşımıza çıktı. Yakalamaya çalıştık, veterinere götürür sahibini buluruz diye ancak yakalayamadık. Umarım sahibi bir an önce bulunur ve inşallah bilinçli bir şekilde sokağa atılmamıştır” diye konuştu.

