Eskişehir'de kiraladığı çekiciyle park halindeki kamyoneti çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Tunalı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Yapar, bir süre önce satın aldığı ve arızalı olan 26 NF 529 plakalı kamyonetini evinin yakınındaki ara sokağa park etti.

Yapar, "Bir gün işe giderken arabanın yerinde olmadığını fark ettim. Araba zaten hurdaydı. Yanık, kazalı haldeydi. Acaba trafik mi çekti diye düşündüm. Araştırdım, trafikte de yok. Polise gittim, şikayetçi oldum. Kameralar incelendi. Araç bir köyde çıktı. Yakalanan kişi 'Ben aracı 4-5 bin liraya aldım.' demiş. Öyle bir şey de yok. Üzüldüm... Araç hurda ve kullanılmaz halde olduğu için şikayetçi de olmadım." diye konuştu.

Öte yandan, kamyonetin çekiciye yüklenerek çalınması güvenlik ve MOBESE kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli Ahmet U'nun park halindeki kamyoneti, çekiciye yüklemesi ve bölgeden ayrılması yer alıyor.

