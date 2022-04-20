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Eskişehir'de kız öğrenci yurduna izinsiz girdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

20.04.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kız öğrenci yurduna izinsiz girdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Yunus Emre Kız Öğrenci Yurdu'na izinsiz girdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kız yurduna girerek öğrencilerin tedirgin olmasına neden olan erkek şüpheli A.B'nin (42) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yurtta dolaştığı bilgisinin yayılması üzerine sosyal medya üzerinden yoğun tepkilere sebep olan A.B, bir süre sonra polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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