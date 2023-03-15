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Eskişehir’de konut satışı azaldı

15.03.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir’de 2023 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir’de 2023 Şubat ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 oranında azaldı. TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2023 Şubat ayında, 2022 Şubat ayına göre yüzde 4,2 oranında azalarak bin 286 adet oldu.
Eskişehir’de konut satışlarında 2023 Şubat ayında konutların 407 adedi ilk defa (ilk el satış), 879 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de satışı yapılan 1 286 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 oranında artarak 463 adet, diğer satışlar ise yüzde 17,5 oranında azalarak 823 adet olarak gerçekleşti.
Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 463 konutun 159 adedi ilk satış, 304 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2023 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalarak 80 bin 31 oldu.

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