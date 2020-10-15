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Eskişehir’de konut satışları azalıyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 15.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında, 2019 Nisan ayına göre yüzde 19,7 oranında azalarak bin 838 adet oldu.TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2020 Eylül ayında Eskişehir’de konut satışlarının 662 adedi ilk defa (ilk el satış), 1 176 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında, 2019 Nisan ayına göre yüzde 19,7 oranında azalarak bin 838 adet oldu.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, 2020 Eylül ayında Eskişehir’de konut satışlarının 662 adedi ilk defa (ilk el satış), 1 176 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Eskişehir’de satışı yapılan bin 838 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 oranında azalarak 490 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 490 konutun 198 adedi ilk satış, 292 adedi ise ikinci el satış oldu.
Öte yandan, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında azalarak 136 bin 744 oldu.

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