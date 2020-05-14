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Eskişehir’de Korona virüs denetimleri sürüyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.05.2020 16:45 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 13 Mayıs günü il merkezi çevirme noktalarında 5 bin 338 araç denetlenerek 7 bin 10 kişi sağlık kontrollerinden geçirildi.Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilerde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir il merkezi çevirme noktalarında denetlemeler yoğun bir titizlikle devam ediyor.

Eskişehir’de Korona virüs denetimleri sürüyor

Eskişehir’de 13 Mayıs günü il merkezi çevirme noktalarında 5 bin 338 araç denetlenerek 7 bin 10 kişi sağlık kontrollerinden geçirildi.
Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilerde, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir il merkezi çevirme noktalarında denetlemeler yoğun bir titizlikle devam ediyor. Emniyet ekipleri şehir giriş çıkışlarında kontrollerini gerçekleştirirken 13 Mayıs Çarşamba günü, bu noktalarda 2 bin 545’i özel araç, 2 bin 793’ü ticari araç olmak üzere toplam 5 bin 338 araca denetim yapıldı. 7 bin 10 kişi sağlık kontrollerinden geçirilirken denetimlerin titizlikle devam ettiği öğrenildi.

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İkindi
16:52
Akşam
20:12
Yatsı
21:47

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler14 Mayıs Perşembe

Kural Eczanesi
Tepebasi
Zişan Eczanesi
Odunpazari
Kabasakal Eczanesi
Tepebasi
Sivrihisar Eczanesi
Odunpazari
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Ufuk Eczanesi
Odunpazari
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