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Eskişehir’de koronavirüs denetimi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 16.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; güvenli mesafeyi korumak, maske kullanımı ve virüsün bulaşıcılığının etkisini azaltması amacıyla “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri kapsamında çeşitli işletmelerde incelemeler yapıldıDenetim kapsamında lokanta, restoran, kafe, çay bahçeleri, dernek lokalleri, park, bahçe, rekreasyon alanları, Pazar yerleri, internet kafe, tiyatro salonları, düğün ve nikah salonları, lunapark, kahvehane/kıraathane, berber kuaför ve güzellik salonları, günübirlik hamam, kapalı yüzme alanları, spor merkezleri, konaklama tesisleri, otogar, market, AVM, cami, ganyan bayii, halı saha, bilardo salonu, ticari taksi ve şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları gibi yerler denetlendi.Denetime İl Emniyet Müdürlüğü’nden sorumlu 78 polis memuru, 14 ekip ekip, İlçe Emniyet Müdürlüğü’müzden 5 rütbeli 20 sorumlu polis memuru, 4 ekip, 9 yaya devriye olmak üzere toplam 34 personel, diğer kurumlardan 6 ekip, 18 personel katıldı.Denetim toplamda 24 ekip ve 130 personel katılımıyla gerçekleşti.

Eskişehir’de, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında; güvenli mesafeyi korumak, maske kullanımı ve virüsün bulaşıcılığının etkisini azaltması amacıyla “Sağlık İçin Hepimiz İçin” denetimleri kapsamında çeşitli işletmelerde incelemeler yapıldı
Denetim kapsamında lokanta, restoran, kafe, çay bahçeleri, dernek lokalleri, park, bahçe, rekreasyon alanları, Pazar yerleri, internet kafe, tiyatro salonları, düğün ve nikah salonları, lunapark, kahvehane/kıraathane, berber kuaför ve güzellik salonları, günübirlik hamam, kapalı yüzme alanları, spor merkezleri, konaklama tesisleri, otogar, market, AVM, cami, ganyan bayii, halı saha, bilardo salonu, ticari taksi ve şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları gibi yerler denetlendi.
Denetime İl Emniyet Müdürlüğü’nden sorumlu 78 polis memuru, 14 ekip ekip, İlçe Emniyet Müdürlüğü’müzden 5 rütbeli 20 sorumlu polis memuru, 4 ekip, 9 yaya devriye olmak üzere toplam 34 personel, diğer kurumlardan 6 ekip, 18 personel katıldı.
Denetim toplamda 24 ekip ve 130 personel katılımıyla gerçekleşti. Saat 09:00 itibariyle başlayan uygulamalarda birçok vatandaş ve esnafa maske ile dezenfektan kullanımı konusunda uyarılar yapıldı.

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