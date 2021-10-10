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Eskişehir'de kullanılmayan taş ocağından hırsızlıkla ilgili 2 kişi tutuklandı

10.10.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kullanılmayan taş ocağından hırsızlıkla ilgili 2 kişi tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Aşağıçağlan Mahallesi'nde faal olmayan taş ocağından bazı metal malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri Ö.A, M.Ö. ile Z.A'yı çalıntı malzemelerle suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ö. ve Z.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ö.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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