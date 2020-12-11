YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Eskişehir’de kumar operasyonu

Eskişehir’de kumar operasyonu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 11.12.2020 16:37 | Son Güncelleme

Eskişehir’de kumar oynadıkları iddia edilen 8 şüpheliye toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından daha önce mühürlenen İstiklal Mahallesindeki adrese yapılan kontrolde mührün bozulduğu görüldü.

Eskişehir’de kumar oynadıkları iddia edilen 8 şüpheliye toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekip tarafından daha önce mühürlenen İstiklal Mahallesindeki adrese yapılan kontrolde mührün bozulduğu görüldü. Bunun üzerine içeri giren ekipler, masalarda oyun oynandığını tespit etti. Ekipler oyun oynayan 8 şüpheliye 3 bin 150’er lira para cezası uyguladı. Toplamda 25 bin 200 lira para cezası uygulanan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı Böyle basıldılar! Yaşananları görünce ağladı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!

Eskişehir Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
06:32
Sabah
08:02
Öğle
12:56
İkindi
15:20
Akşam
17:40
Yatsı
19:05
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.