Eskişehir'de kumar oynanan ruhsatsız iş yerindeki 47 kişiye para cezası uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları öne sürülen 47 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde salgın tedbirleriyle ilgili oluşturulan ekipler, Güllük Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yaptı.

Sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 47 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 236 bin 100 liralık ceza tutanağı düzenlendi.

İş yerinin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem yapıldı.

