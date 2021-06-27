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Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para cezası

27.06.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 34 kişiye para ceza

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden ve kumar oynayan 34 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle Hoşnudiye Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 34 kişi hakkında 149 bin 124 lira ceza kesildi.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusuna ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" ile "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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