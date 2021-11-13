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Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası

13.11.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kumar oynatılan dernek binasındaki 55 kişiye para cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de daha önce aynı gerekçeyle mühürlenen dernek binasında kumar oynayan 55 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar oynatıldığı gerekçesiyle İstiklal Mahallesi'ndeki bir dernek binasına baskın yaptı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza uygulandı.

Mühürlenerek kapatılan derneğin sorumlusu hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda, polis ekiplerine mukavemet gösteren S.B. ise gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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