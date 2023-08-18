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Eskişehir’de Marmara Depremi’nde vefat edenler yürüyüşle anıldı

18.08.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 24’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Eskişehir’de Marmara Depremi’nde vefat edenler yürüyüşle anıldı

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma (DAK) ekibi, 17 Ağustos 1999 gecesi saat 03.02’de meydana gelen Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenleri anmak için yürüyüş etkinliği düzenledi. Eskişehir Kent Ormanı’ndaki yürüyüş öncesinde toplanan DAK üyeleri, Marmara Depremi’nde vefat edenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Kent Ormanı içerisinde yaklaşık 5 kilometrelik rotada gece yürüyüşü gerçekleştiren DAK üyeleri depremde yaşamını yitiren vatandaşları andı.

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