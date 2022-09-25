Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen yaya yaşamını yitirdi.

Süleyman C. idaresindeki 26 GP 068 plakalı otomobil, Orta Mahalle Sarıcakaya Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hakan Çobanoğlu'na (48) çarptı.

Kazada hayatını kaybeden Çobanoğlu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Otomobil sürücüsü Süleyman C. gözaltına alındı.

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