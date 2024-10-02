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Eskişehir'de motosikletin hafif ticari araç ve polis motosikletine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AA AA
02.10.2024 08:22
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisten kaçtığı öne sürülen motosikletlinin, hafif ticari araca ardından da kendisini takip eden motosikletli yunus timine çarpması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de motosikletin hafif ticari araç ve polis motosikletine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

K.H. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Emek Mahallesi Fahrettin Günaltay Caddesi'nde uygulama yapan motosikletli yunus timlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca esnasında K.H. kontrolündeki motosiklet karşı yönden gelen C.C'nin kullandığı 26 PE 366 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet kendisini takip eden yunus timinden polis memuru M.İ'nin kullandığı 26 A 48647 plakalı motosiklete de çarptı.

Kazada, plakasız motosikletin sürücüsü K.H, hafif ticari aracın sürücüsü C.C. ve motosikletli yunus timinde görevli polis memurları M.İ. ve F.Ü. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası motosiklet

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