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Eskişehir’de MSÜ sınavları yapıldı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.06.2020 12:52 | Son Güncelleme

Eskişehir’de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) gerçekleştirilen oturumda çok sayıda askeri öğrenci adayı sınava katıldı.

Eskişehir’de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) gerçekleştirilen oturumda çok sayıda askeri öğrenci adayı sınava katıldı. Saat 10.00’dan itibaren kapılar kapatılırken 10.15 itibariyle sınav başlatıldı. Aynı zamanda Korona virüs etkisinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ilk sınav olan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nda belirli tedbirler de alındı. Sınav alanlarının dezenfekte edilmesinin yanı sıra sınava giren adaylara dezenfektan, maske ve ıslak mendil dağıtıldı. Sınav sonuçlarının ise 7 Temmuz tarihinde açıklanacağı öğrenildi.

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